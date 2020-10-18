Вячеслав Володин перестал появляться на важных публичных мероприятиях

Вячеслав Володин перестал появляться на важных публичных мероприятияхСпикер Госдумы может готовиться к встрече с президентом, говорят источники «Ведомостей»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже неделю не появляется на официальных мероприятиях. 16 октября он отсутствовал на оперативном совещании Совбеза России, постоянным членом которого является. Также на этой неделе его не было на мероприятиях в Госдуме.
В частности, Володин отсутствовал на заседании Совета Думы 12 октября (он обсуждает планы нижней палаты парламента на ближайшее время). После заседания Совета первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что на неделе будет проведено лишь одно пленарное заседание 13 октября. «Довольно большое количество депутатов или болеют или на карантине. Предлагается рассматривать только первоочередные законопроекты, которые касаются реализации положений Конституции и бюджетного процесса», — объяснял он. Был перенесен на более поздний срок правительственный час с министром труда Антоном Котяковым.
Вместо Вячеслава Володина заседание 13 октября также вел Александр Жуков, хотя на нем рассматривался в первом чтении пакет президентских поправок, которые Владимир Путин внес после изменения Конституции.
Собеседник «Ведомостей» в Госдуме и федеральный чиновник предполагают, что отсутствие Володина на публичных мероприятиях может быть связана с его подготовкой к встрече с президентом: спикер находится на самоизоляции. Федеральный чиновник говорит, что на встрече могут обсуждаться подготовка законопроектов в развитие принятых поправок к Конституции. Двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорили, что перед встречей с президентом его визави проходят двухнедельный карантин. «Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается,- говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, частично подтверждая двухнедельный карантин.- Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве. Естественно, ответственный руководитель компании, государственной или иной, министерства сначала оценит все возможные угрозы и потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства».
Володин всегда присутствует на заседаниях, когда рассматриваются президентские инициативы, которые касаются Основного закона и положений, развивающих путинские поправки в Конституцию. Он вел заседание, когда сам законопроект о поправках в Конституцию рассматривался в первом чтении (23 января), во втором и третьем чтениях (10 марта). 10 марта, только третье чтение проходило без спикера, заседание вел Жуков, потому что в Госдуму заехал Путин. Сам Володин вел заседание 23 июня, где в первом чтении рассматривались внесенные президентом поправки в развитие Конституции в закон об образовании. На заседании 22 июля, когда инициатива рассматривалась во втором и третьем чтении, спикер присутствовал, но вопрос представлял Жуков. В тот день Госдума завершала весеннюю сессию.
Володин отчитывался о статистике заболеваемости в Госдуме несколько раз, в последний — 29 сентября: тогда он сказал, что 18 депутатов находятся в больнице с диагнозом COVID-19, всего 60 депутатов переболели или имеют антитела. По решению Совета Думы, часть структур нижней палаты ушла на дистанционную работу.
Несколько человек в Госдуме предполагают, что Володин может находиться на самоизоляции после общения с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Неверов 11 октября сообщил, что ушел на самоизоляцию, поскольку у кого-то из членов его семьи обнаружен коронавирус. На звонок «Ведомостей» он не ответил.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей», известно ли, где сейчас Володин, и готовится ли встреча президента со спикером Госдумы.
Жуков отказался комментировать «Ведомостям», может ли отсутствие Володина быть связано с подготовкой его встречи с президентом.
В пресс-службе Госдумы «Ведомостям» заявили, что Володин работает по своему графику и не находится на самоизоляции. Пресс-служба Думы рассылала журналистам комментарии спикера к законопроектам о правительстве, Госсовете и другим, внесение или рассмотрение которых он пропустил. На вопрос о возможной встрече с Путиным в пресс-службе Госдумы сказали, что их не извещают о таких деталях графика.
Последний раз Володин появлялся в публичном пространстве более недели назад: 9 октября было заседание Совбеза, где спикер Госдумы присутствовал по видеоконференцсвязи (ВКС). Постоянные члены Совбеза обязаны посещать лишь заседания этого органа, который возглавляет президент России. В то же время состав участников оперативных совещаний с постоянными членами Совбеза определяет сам президент, следует из положения о Совбезе. О необходимости присутствия на оперативных совещаниях постоянных членов Совбеза в положении не сказано. Как правило, постоянные члены Совбеза присутствуют на еженедельных оперативных совещаниях с Путиным.
Согласно сообщениям Кремля, начиная с 1 мая 2020 года Володин пропустил лишь три таких совещания – 29 июня, 24 июля и 1 октября. 29 июня у Володина была рабочая поездка в Пензу, а 24 июля и 1 октября — в Саратов (сообщения о поездках публикуются его пресс-службой). Володин был в Госдуме на прошлой неделе 6 октября, где встречался с председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, фотографии со встречи есть на сайте Госдумы, в этот же день Володин был на связи по ВКС на встрече президента с лидерами думских фракций.