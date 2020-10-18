Вячеслав Володин перестал появляться на важных публичных мероприятиях

Собеседник «Ведомостей» в Госдуме и федеральный чиновник предполагают, что отсутствие Володина на публичных мероприятиях может быть связана с его подготовкой к встрече с президентом: спикер находится на самоизоляции . Федеральный чиновник говорит, что на встрече могут обсуждаться подготовка законопроектов в развитие принятых поправок к Конституции. Двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорили, что перед встречей с президентом его визави проходят двухнедельный карантин. «Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается,- говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, частично подтверждая двухнедельный карантин.- Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве. Естественно, ответственный руководитель компании, государственной или иной, министерства сначала оценит все возможные угрозы и потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства».