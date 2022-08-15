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Владимир Путин рассказал о направлениях военно-технического сотрудничества России

РФ готова поставлять вооружение союзникам и партнерам в Латинской Америке, Азии и Африке
Марина Царева
Сергей Бобылев / ТАСС

Россия готова предложить своим союзникам и партнерам вооружение – от стрелкового до бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии международного военно-технического форума «Армия-2022» в подмосковной Кубинке.

Перед этим президент выразил благодарность «российским оружейникам» за «оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны». Путин отметил, что Россия выступает за «широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества». По его словам, у РФ «много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах». 

«Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», – описал их президент. По его оценке, эти страны выбрали «суверенный и самостоятельный» путь развития и «хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права». Желаемая коммуникация строится на взаимной ответственности и учете интересов друг друга, уверен Путин: все это позволяет защищать многополярность мира.

Среди союзников России Путин перечислил государства Латинской Америки, Азии, Африки. Учитывая исторически прочные и дружественные связи, Россия готова предложить им «самые современные виды вооружений»: «от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов». «Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях», – напомнил он. 

На этом же форуме глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в этом году были подписаны «контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн руб.»: «Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет».

А гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев сказал, что инозаказчикам в 2022 г. были поставлены вооружения на $5,4 млрд и до конца года планируются поставки еще на такую же сумму. При этом страны, с которым заключены контракты, не назывались.

С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублей

Их география не раскрывается

Президент также отметил на форуме, что видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих. По его словам, Россия заинтересована в совместных военных учениях с другими странами. «Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – заявил Путин.

Он уточнил, что Россия намерена «активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых, равноправных условиях». Уже сейчас такой опыт есть в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, напомнил он.

Президент также говорил и о российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине: «Наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в ДНР и ЛНР, четко выполняют все поставленные задачи». Они «шаг за шагом», как сказал Путин, «освобождают землю Донбасса».

Форум «Армия-2022» открылся в Подмосковье. В нем принимают участие военные делегации из 72 стран. В рамках форума состоятся 289 мероприятий на разных площадках: на объектах парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. 

Во время выступления Путин отметил, что важной частью программы является проведение Международного антифашистского конгресса. «Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – заключил он.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадках
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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