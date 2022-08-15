Владимир Путин рассказал о направлениях военно-технического сотрудничества России

«Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», – описал их президент. По его оценке, эти страны выбрали «суверенный и самостоятельный» путь развития и «хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права». Желаемая коммуникация строится на взаимной ответственности и учете интересов друг друга, уверен Путин: все это позволяет защищать многополярность мира.