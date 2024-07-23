Как западная пресса отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

Как западная пресса отреагировала на выход Байдена из президентской гонкиНовый кандидат от демократов будет серьезным конкурентом для Трампа
После провальных дебатов президента США Джо Байдена с кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и неудачного покушения на последнего рейтинги Байдена устремились вниз. Общественные опросы, позиция лидеров и спонсоров демократической партии, а также мнение окружающих советников подтолкнули Байдена к решению о выходе из президентской гонки в воскресенье, о котором он объявил 21 июля.
Опрос ABC News и Ipsos, опубликованный в тот же день, показал, что 60% демократов считают, что ему следует отказаться от переизбрания. Опрос показал, что почти 76% демократов были бы удовлетворены кандидатурой вице-президента Камалы Харрис. Накануне рейтинг Дональда Трампа был 43,1%, а у Байдена – 39,4%, согласно агрегатору опросов Real Clear Polling. Сейчас за Трампа готовы проголосовать 43,5%, а за Харрис – 38,5%.
Эли Стоколс, Джонатан Лемайр, Елена Шнайдер, Сара Феррис, Politico
Стив Ричетти, который сотрудничает с Байденом со времен его работы в сенате, в пятницу приехал навестить президента в его доме на побережье штата Делавэр. Майк Донилон прибыл в субботу. Эти двое мужчин, которые были рядом с Байденом во время принятия ключевых решений о том, стоит ли баллотироваться на пост президента в 2016 и 2020 гг., сидели на некотором расстоянии от президента, который все еще имел положительный результат теста на Covid, и представили новую убийственную информацию, которая ускорила окончание политической карьеры Байдена.
В дополнение к новым опасениям законодателей и обновленной информации о сборах средств, которые значительно замедлились, она содержала результаты собственных опросов, проведенных на неделе и показавших, что его путь к победе в ноябре упущен. В ходе беседы Байден задал несколько вопросов.
Единственными людьми, которые были с Байденом в резиденции, когда он проснулся в воскресенье, были первая леди Джилл Байден и два других доверенных помощника. В 13:45 он уведомил большую группу своих ближайших помощников о том, что накануне вечером он решил прекратить свои попытки баллотироваться на следующий срок, зачитал свое письмо и поблагодарил их за их службу.
Джастин Синк, Джош Уингроув, Нэнси Кук, Bloomberg
Уход Байдена, казавшийся невообразимым в июне, стал почти неизбежным в эти выходные. Ошеломляющий переворот произошел из-за того, что законодатели-демократы, доноры и избиратели отвернулись от некогда любимого, стойкого сторонника партии на протяжении пяти десятилетий, который, как они опасались, не сможет победить Трампа на выборах. И хотя многие демократы приветствовали решение Байдена, оно поставило партию в ситуацию чрезвычайной неопределенности, которая никоим образом не гарантирует, что она сохранит за собой Белый дом в ноябре.
Ребекка Баллхаус, Шивон Хьюз, Энни Лински, Эндрю Рестучча, Эрих Шварцель, The Wall Street Journal
То, как демократическая партия оказалась на грани выдвижения кандидата с очевидным недостатком, – это история о союзниках, стремящихся смотреть в другую сторону, советниках Байдена, которые работали над тем, чтобы развеять сомнения в его силе, и партийном аппарате, который отсеивал альтернативных кандидатов.
Результатом стал грандиозный просчет, из-за которого демократы спешат провести неопределенную перезагрузку своей кампании против бывшего президента Дональда Трампа.
Сэм Левин, Лорен Гамбино, The Guardian
Отказ президента от переизбрания создает неопределенность для демократической партии, национальный съезд которой должен начаться 19 августа в Чикаго. У кандидата будет ограниченное количество времени для выбора напарника, который будет противостоять Трампу и Вэнсу.
59-летняя Харрис имеет самый большой авторитет среди всех кандидатов-демократов, и делегаты могут рассматривать ее в качестве самого безопасного варианта. Эксперты по финансированию кампании также говорят, что у Харрис был бы самый простой юридический аргумент, чтобы сохранить сбор средств кампании Байдена, в то время как другой кандидат, возможно, должен был бы отказаться от этих денег. По состоянию на конец мая кампания Байдена имела на руках $91,6 млн наличными.
Стивен Коллинсон, CNN
Предлагая передать власть в угоду тому, что он считает национальными интересами, Байден резко контрастирует с бывшим президентом Дональдом Трампом, который яростно боролся против ухода с поста после поражения от Байдена на свободных и справедливых выборах в 2020 г. Ирония заключается в том, что республиканцы, которые обелили усилия Трампа по фальсификации выборов, теперь обвиняют демократов в подавлении воли первичных избирателей, проголосовавших за заявку на переизбрание президента.
Редакция The Washington Post
Открытый процесс выбора замены Байдену в качестве кандидата от демократической партии, а также его напарника по предвыборной гонке рискует стать беспорядочным. Это может привлечь внимание к разногласиям по вопросам, которые разделяют демократов, таким как политика Байдена на Ближнем Востоке. Съезд демократической партии уже перед уходом Байдена обещал быть напряженным, что грозило массовыми протестами у места проведения.
Тем не менее решение Байдена создает возможность для перезагрузки не только для его партии, но и для политики США в целом благодаря конкурсному процессу выдвижения кандидатов среди будущих национальных лидеров.
Алан Раппопорт, The New York Times
Харрис была ярой защитницей экономической программы Белого дома во времена администрации Байдена, пропагандируя преимущества таких законодательных актов, как План спасения Америки 2021 г. и Закон о снижении инфляции 2022 г. Но, будучи генеральным прокурором и сенатором, она порой была более прогрессивной, чем президент, настаивая на всеобщем медицинском обслуживании, одновременно призывая к более щедрым налоговым льготам для американцев из рабочего класса, оплачивая их большим повышением налогов для компаний.
В последние недели Харрис отправилась в экономическое «турне возможностей», доказывая, что рост заработной платы опережает инфляцию, что число рабочих мест в обрабатывающей промышленности растет и что демократы борются за то, чтобы списать долги по образовательным кредитам. Эти аргументы указывают на то, что она будет отстаивать перед избирателями, если будет баллотироваться против Трампа.
Энтони Цурчер, BBC
Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Харрис примерно такой же низкий, как и у Байдена. А в очных дискуссиях с Дональдом Трампом она выступает примерно так же, как Байден.
Харрис иногда переживала нелегкие времена на посту вице-президента. В начале своей администрации ей было поручено заняться устранением коренных причин миграционного кризиса на границе США и Мексики. Это сложная задача, и ряд ее ошибок и неверных заявлений стали поводом для критики.
Наконец, Харрис уже пыталась занять эту должность – в 2020 г. она баллотировалась на пост президента от демократической партии – и потерпела неудачу (Харрис сняла свою кандидатуру в декабре 2019 г. – «Ведомости»). Выбор в пользу Харрис – это риск для демократов, но на данный момент безопасных вариантов нет.
Кто бы ни был кандидатом от демократов, республиканцы обвинят их в том, что они скрывали возрастные слабости Байдена и подвергали страну риску.
Мэтт Спеталник, Саймон Льюис, Reuters
Ожидается, что вице-президент Камала Харрис в основном будет придерживаться внешнеполитического курса Джо Байдена по ключевым вопросам, таким как Украина, Китай и Иран, но может занять более жесткую позицию в отношении Израиля из-за войны в Газе, если она сменит президента на посту лидера демократической партии и победит на ноябрьских выборах в США.
«Она может быть более энергичным игроком, но одного вам ожидать не стоит – каких-либо немедленных серьезных изменений в сути внешней политики Байдена», – говорит бывший переговорщик по Ближнему Востоку от демократической и республиканской администраций Аарон Миллер.