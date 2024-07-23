Как западная пресса отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

Стив Ричетти, который сотрудничает с Байденом со времен его работы в сенате, в пятницу приехал навестить президента в его доме на побережье штата Делавэр. Майк Донилон прибыл в субботу. Эти двое мужчин, которые были рядом с Байденом во время принятия ключевых решений о том, стоит ли баллотироваться на пост президента в 2016 и 2020 гг., сидели на некотором расстоянии от президента, который все еще имел положительный результат теста на Covid, и представили новую убийственную информацию, которая ускорила окончание политической карьеры Байдена.