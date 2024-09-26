Что известно о ситуации в Курской области на 26 сентября

Эта цифра была озвучена в ходе оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирного населения и российских военнослужащих. В частности, в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. По данным следствия, в апреле 2023 г. он приехал во Львовскую область для прохождения военной подготовки. После Гоглидзе направили в ДНР, где он участвовал в конфликте за вознаграждение.