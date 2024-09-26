Что известно о ситуации в Курской области на 26 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 26 сентябряПодразделения группировки войск «Север» продолжают наступление
Бои в Курской области продолжаются 52-й день. Вооруженные силы России отражают контратаки и попытки ВСУ пересечь государственную границу. Следственный комитет признал потерпевшими более 8000 человек, эвакуированных с территории Курской области из-за боевых действий. В регионе продолжают действовать режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье на 26 сентября.
Сводка от Минобороны
Группировка войск «Север» продолжила вести наступательные действия, в ходе которых нанесла поражение подразделениям бригадам морской пехоты, территориальной обороны, десантно-штурмовой, танковой и механизированных бригад ВСУ. За прошедшие сутки ВС РФ отразили контратаку украинской стороны в направлении Обуховки.
С помощью авиации и артиллерии российские силы отразили три попытки ВСУ пересечь государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам бригад территориальной обороны, механизированных и десантно-штурмовых бригад.
За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин. По последним данным от военного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 17 400 человек, 130 танков, 62 боевые машины пехоты и другую технику. Вооруженные силы России продолжают операцию в регионе.
СК признал потерпевшими 8000 жителей Курской области
В ходе предварительного следствия зафиксировано, что ВСУ целенаправленно использовали FPV-дроны и крупнокалиберные пулеметы против мирных жителей Курской области.
Судебно-экспертный центр СК России продолжает устанавливать ущерб населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России от действий украинской армии. В 2024 г. эксперты провели более 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3000 зданий и объектов инфраструктуры. Их восстановление оценивается на сумму свыше 7,5 млрд руб.
Правоохранители привлекли к ответственности 785 наемников
Эта цифра была озвучена в ходе оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирного населения и российских военнослужащих. В частности, в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. По данным следствия, в апреле 2023 г. он приехал во Львовскую область для прохождения военной подготовки. После Гоглидзе направили в ДНР, где он участвовал в конфликте за вознаграждение.
По данным СК, с 2014 г. возбуждено более 5300 дел против представителей военного и политического руководства Украины, а также членов радикальных националистических объединений и представителей силовых структур. Завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении 412 фигурантов, 32 из них получили пожизненные заключения.
Для предпринимателей Курской области появились дополнительные меры поддержки
Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что в этом году организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые имеют право продлить на год сроки уплаты налогов и страховых взносов, наступивших с 1 августа текущего года. Мера распространяется на лиц и компании, которые работали в отселенных районах Курской области. Смирнов отметил, что продлению не подлежит налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц.
Документы на предоставление мер поддержки принимаются в центре «Мой бизнес» в Курске. Их обрабатывают сотрудники Министерства экономического развития региона. В обязательном порядке необходимо предоставить ходатайство, расчет сумм налогов и страховых взносов, в отношении которых планируется продление сроков, и согласие на обработку персональных данных. Юрлицам и ИП также нужно предоставить уведомление о кодах ОК ТЭИ Федеральной службы государственной статистики с указанием кода территории муниципального образования. Самозанятые должны принести справку о постановке на учет в налоговом органе.