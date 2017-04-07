Олланд и Меркель: Асад несет ответственность за ракетные удары США

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали сирийского президента Башара Асада виновным в ракетных ударах США по одной из его авиабаз.

«Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными», - говорится в коммюнике, выпущенном лидерами Германии и Франции по итогам телефонного разговора.

Военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.