Васильева призвала государство обратить внимание на протестную молодежь

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о том, что необходимо проводить работу с протестной молодежью.

«Сейчас протестные настроения есть, так же как они были в 1862 г. С этими протестными ребятами, которые выступают "против всего плохого - за все хорошее" нам тоже надо обязательно работать», - сказала министр на коллегии Росмолодежи.

По ее словам, во все времена молодым людям свойственно протестовать против чего-либо, государство должно обратить на это внимание.

«Мы должны предложить то самое хорошее, чтобы была их самоорганизация», - заявила Васильева.