МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с градом и усилении ветра

МЧС предупреждает жителей Московской области о том, что в ближайшее время может начаться дождь с градом. Порывы ветра могут достигать 20 м в секунду, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС также заявили, что во время непогоды могут быть повреждены линии электропередачи, возможен частичный повал деревьев, повреждения слабо укрепленных рекламных конструкций. «В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения», - уточнили в ГУ МЧС.