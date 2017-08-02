Россия потратит на очистку Арктики в этом году около 1,7 млрд рублей

Минприроды России в этом году собирается потратить 1,69 млрд руб. на ликвидацию мусора в Арктике, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Мероприятия будут проводиться в рамках приоритетного национального проекта «Чистая страна».

«В 2017 г. в рамках "Чистой страны" в арктической зоне реализуются несколько проектов по ликвидации накопленного вреда. Суммарный объем финансирования - почти 1,7 млрд руб.», - сказал министр.

По его словам, очищать от мусора будут архипелаг Земля Франца-Иосифа, водоохранную зону ручья Кузнецов Мезенского района Архангельской области, а также территорию Республики Саха (Якутия), в частности территорию около Куларской золотоизвлекающей фабрики. Кроме того, запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа.

По данным плана-графика, за период 2012-2015 гг. в арктической зоне утилизировали 40 000 т отходов, рекультивировано 200 га земель. Пилотным регионом программы очистки Арктики стала Земля Франца-Иосифа, где уже утилизировано 44% накопленных отходов.

Всего в арктической зоне 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона СССР. Самым неблагоприятным регионом является Красноярский край, на территории которого находятся 52 объекта накопленного вреда. В то же время самыми чистыми считаются Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия).