Трамп: США готовы к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР

Президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что США намерены покончить с ядерной угрозой со стороны КНДР. Для этого страна готова применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Трамп вновь заверил президента Макрона в том, что США привержены цели положить конец ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул, что США готовы наравне со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер, чтобы добиться этой цели», - отмечается в сообщении.

Трамп и Макрон обсудили «необходимость разрешить становящуюся все более опасной ситуацию вокруг дестабилизирующего поведения Северной Кореи». Политики договорились работать вместе с союзниками над денуклеаризацией Корейского полуострова.