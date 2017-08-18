El Periodico: ЦРУ два месяца назад предупреждало Каталонию о возможных терактах в Барселоне

ЦРУ предупреждало власти Каталонии о возможных терактах в Барселоне и конкретно на улице Рамбла за два месяца до событий 17 августа. Как сообщает ВВС, об этом написала газета El Periodico со ссылкой на источники. По их данным, в ЦРУ Барселону назвали очевидной следующей целью джихадистов после Парижа, Лондона и Берлина.

В конце июля аккаунт в Twitter, который связывают с «Исламским государством» (запрещено в России), сообщил, что теракт в Испании неизбежен, напоминает El Periodico.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне. В центре города около 17.00 фургон проехал около 600 м, давя людей, по пешеходной части популярной у туристов улицы Рамбла. Погибли не менее 13 человек, больше 100 получили травмы. Водителя фургона полиция не смогла найти и задержать. Уже в ночь на пятницу полиция Каталонии сообщила о предотвращении теракта в туристическом городке Камбрильсе и убийстве пяти подозреваемых. Предполагаемые террористы убегали от полиции на автомобиле, по данным одних СМИ, они пытались давить людей на променаде, по данным других, как минимум один из них выскочил из машины и пытался ранить окружающих прохожих ножом. Полиция полагает, что оба теракта могла совершить одна ячейка джихадистов.

Террористы в последнее время все чаще используют автомобили как средство нападения. В Лондоне аналогичные теракты были совершены в июне и в марте 2017 г. 3 июня восемь человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов на Лондонском мосту и последовавших нападений на людей трех джихадистов с ножами. 22 марта пять человек погибли в результате наезда машины на пешеходов на Вестминстерском мосту, а водитель затем насмерть зарезал полицейского у парламента.

Такие же теракты произошли 9 августа в Париже (пострадали шесть военнослужащих), 7 апреля в Стокгольме (убиты четыре человека в магазине). 19 декабря 2016 г. в Германии гражданин Туниса Амис Амри на фуре наехал на людей на рождественской ярмарке в Берлине и убил 12 человек. 14 июля 2016 г. гражданин Туниса Мохамед Лауаэй-Булель на грузовике вечером проехал по пешеходам на знаменитой Набережной Англичан в день празднования взятия Бастилии, погибли 86 человек.