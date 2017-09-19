Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в здании «Известий» на Тверской

Около 1000 человек эвакуировано из трех административных зданий в Москве после звонков в полицию о находящихся в помещениях взрывных устройствах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Эвакуация прошла в здании газеты «Известия» на Тверской улице, баре «Камчатка» на Кузнецком мосту и в кинотеатре «Звездный» на Проспекте Вернадского. Кинологи приступили к обследованию помещений со служебными собаками.

11 сентября в России начался шквал анонимных звонков о минировании административных и учебных зданий, а также торговых центрах. Только за минувшие выходные в 13 городах было эвакуировано 22 000 человек. 18 сентября сообщалось о минировании четырех ТЦ в Саранске, 12 зданий в Чебоксарах, 9 префектур и управ в Москве. Ранее сообщалось о готовящихся терактах в столичном аэропорту «Шереметьево», на Ярославском вокзале, в торговых центрах, ночных клубах и магазинах.

Источник РИА Новостей связывал звонки с представителями «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Собеседник «Коммерсанта» сообщал о задержанных подростках-подражателях.