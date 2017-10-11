Москва не исключила высылку еще 155 американских дипломатов

В ответ на действия США в отношении российской дипсобственности Москва не исключает «никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств». Это «РИА Новости» заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко. Его спросили, не рассматривается ли возможность закрытия одного из генконсульств в США. Летом Россия решила уравнять количество сотрудников американских диппредставительств с численностью российского дипкорпуса в Штатах. США получили право оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств.

По словам Борисенко, в 455 человек тогда Москва включила и сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке. Однако эти дипломаты не работают в сфере двусторонних отношений. «Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже», — заявил чиновник.

Борисенко напомнил о нерушимом принципе взаимности в дипломатии. Американцы, по его словам, об этой позиции России знают. «Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России», — сказал российский дипломат.

5 сентября о праве России сократить еще 155 американских дипломатов «для полного паритета» заявил президент Владимир Путин. Он уточнил, что Москва оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать.

В начале сентября США заблокировали российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого МИД заявлял об «обысках» в этих зданиях, их «захвате» и сравнивал действия властей США с оккупацией.