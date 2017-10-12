Захарова назвала снятие флагов с дипмиссий в США надругательством

Снятие флагов со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Как передает ТАСС, она назвала действия США «враждебной акцией» властей страны против российских дипломатических учреждений. По ее словам, Москва уже заявила Соединенным Штатам решительный протест.

Захарова добавила, что Россия не давала согласие на снятие ее флагов со зданий. «Это было сделано людьми, которые ранее без приглашения вторглись на российскую территорию, выломали ворота, входные двери и с тех пор там хозяйничают уже даже не как рейдеры, а как оккупанты», - заявила она. Она добавила, что «американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве», хотя «по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны», даже по окончании работы консульств.

11 октября российское посольство в США сообщил в Twitter, что в Сан-Франциско «украли» российские флаги со зданий закрытого ранее генконсульства. Американской стороне был направлен протест и требование вернуть государственные символы России. В госдепартаменте США уточнили, что флаги «были почтительно опущены» с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско и благополучно хранятся в каждом из зданий».

Захарова назвала «откровенным лицемерием» заявления госдепартамента о том, что прав собственности на эти здания Россию никто не лишал. По ее словам, россиян в здания не пускают. «За последние месяцы полностью был закрыт доступ российским представителям на пять объектов российской дипсобственности в США. Такого в истории российско-американских отношений не было никогда», - отметила представитель МИДа.

Она снова напомнила Вашингтону о принципе взаимности. «Российская сторона определится с ответными действиями» - добавила она.