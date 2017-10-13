Около 30% россиян впервые узнали о существовании Каталонии из опроса ВЦИОМ

Россияне не очень хорошо представляют себе, что такое Каталония и где она находится, и не знают, что послужило причиной для проведения референдума о независимости этого региона. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМ.

29% респондентов впервые услышали название «Каталония» в ходе опроса. Для 39% россиян Каталония - это часть Испании, в том числе 18% отмечают, что она хочет отделиться.

Из тех россиян, кто слышал о Каталонии, 63% знают, что этот регион находится в Испании, 5% поместили его в Италию, а 26% затруднились с ответом.

Мнение о том, насколько прошедший референдум в Каталонии важен для России, разделилось почти поровну: 44% россиян сказали, что этот конфликт важен, 40% придерживаются обратного мнения. Об итогах референдума не знают 58% респондентов, 36% - знают.

Референдум по вопросу независимости Каталонии состоялся 1 октября. За отделение региона от Испании проголосовали более 90% каталонцев. Явка при этом составила 42%. Против отделения от Испании проголосовали 7,83% - около 177 500 человек.