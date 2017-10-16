Мадрид дал Каталонии время до четверга для отказа от независимости

Если до 10.00 четверга 19 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон не откажется от отделения региона от Испании, Мадрид возьмет Каталонию под контроль и введет там прямое правление. Как передает Reuters, такой ультиматум Барселоне выдвинула заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Она сказала, что у Пучдемона еще есть время начать решать возникшую проблему: он должен ответить «да» или «нет» на вопрос, декларировал ли он независимость Каталонии.

Мадрид ждал от президента женералитета ответ на этот вопрос до 10.00 понедельника, однако Пучдемон так прямо на него и не ответил. Вместо этого он направил в столицу Испании письмо с предложением провести переговоры в течение ближайших двух месяцев.

Руководство Каталонии 1 октября провело референдум о независимости вопреки возражениям Мадрида о незаконности голосования и действиям полицейских, которые пытались блокировать участки для голосования и разгонять желающих поучаствовать в референдуме. Затем было объявлено, что большинство проголосовало за отделение Каталонии. 10 октября Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но попросил парламент приостановить ее действие на время переговоров с Мадридом. Он заявил, что регион завоевал право на независимость, и призвал международное сообщество признать Каталонскую республику как суверенное государство. Одновременно он сказал, что хочет деэскалации напряженности вокруг этого вопроса, и предложил Мадриду обсудить условия разделения. Правительство Испании в ответ потребовало к понедельнику четкого ответа: отделяются каталонцы или нет. Если они заявят, что будут отделяться, в регионе будет введено прямое управление.

Ранее в понедельник министр юстиции Испании Рафаэль Катала назвал ответ Пучдемона Мадриду «недействительным». По его словам, тот не уточнил позицию Каталонии и не объяснил, что ее власти собираются делать в ответ на требования центрального правительства.