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В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть полуостров вместе с военной техникой

Решение о присоединении Крыма к России приняли жители республики и назад Украине полуостров никогда не вернется, заявил заместитель председателя комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего передать Киеву полуостров вместе с оставшейся там украинской техникой.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется», — сказал Гемпель RT.

При этом он отметил, что Россия готова к диалогу с Украиной и хотела бы выстраивать с Киевом партнерские и дружеские отношения. «Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров», — добавил Гемпель.

В четверг, 11 января, Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих. По словам Путина, власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате военных кораблей, авиации и бронетехники из Крыма. Путин добавил, что украинская техника находится в плачевном состоянии.