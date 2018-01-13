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СМИ опубликовали видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлены корабли в Крыму, которые Россия готова передать Украине. В сообщении говорится, что на видео попали морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец».

В четверг, 11 января, президент Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих. По словам Путина, власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате военных кораблей, авиации и бронетехники из Крыма.

Путин добавил, что украинская техника находится в плачевном состоянии. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко возразил, заявив, что украинская военная техника не является хламом. По его словам, на момент присоединения Крыма к России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Путина передать Украине корабли из Крыма жестом доброй воли.