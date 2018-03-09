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FT узнала о работе Скрипаля на западные спецслужбы после переезда в Британию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 г., сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Скрипаль предоставлял им информацию о деятельности российских разведчиков. Собеседники газеты предположили, что это могло стать причиной покушения.

Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британские следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Они рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву.

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