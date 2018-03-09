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Путин прокомментировал обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Люди, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы президента, могли быть американцами или работать на американские компании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

«Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Путин журналистке NBC.

Он также отметил, что эти люди могли быть и американцами, «которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы».

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента в 2016 г. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера».