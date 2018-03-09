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К расследованию отравления Скрипаля присоединились британские военные

Вооруженные силы Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. «У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», – заявил Уильямсон каналу Sky News.

В город Солсбери, где был отравлен Скрипаль, отправились около 180 военнослужащих, передает «Би-би-си». Среди них специалисты по химической, биологической и радиационной защите.

В полиции пояснили, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия. В частности, машины скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшему, – на них могли остаться следы отравляющего вещества.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Также в больницу попал полицейский, который оказывал им первую помощь.

По данным СМИ, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами. СМИ сообщили, что после переезда в Великобританию экс-полковник продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.

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