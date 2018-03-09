Новости
Политика
Новости

К расследованию отравления Скрипаля присоединились британские военные

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вооруженные силы Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. «У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», – заявил Уильямсон каналу Sky News.

В город Солсбери, где был отравлен Скрипаль, отправились около 180 военнослужащих, передает «Би-би-си». Среди них специалисты по химической, биологической и радиационной защите.

В полиции пояснили, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия. В частности, машины скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшему, – на них могли остаться следы отравляющего вещества.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Также в больницу попал полицейский, который оказывал им первую помощь.

По данным СМИ, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами. СМИ сообщили, что после переезда в Великобританию экс-полковник продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Технологии
Новости

Сооснователь Mail.Ru инвестирует в разработчика беспилотных грузовиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Общий размер раунда A составил $16,5 млн, среди остальных участников финансирования – Shasta Ventures (инвестор в Nest) и Y Combinator», – говорится в сообщении.

Компания Starsky Robotics была основана в феврале 2016 г. и базируется в Сан-Франциско. Ее уникальность заключается в том, что грузовики едут автономно по шоссе, но процессом их отправления и прибытия по-прежнему управляют профессиональные водители – удаленно, говорится в пресс-релизе.

В феврале грузовик с системой Starsky Robotics успешно проехал 7 миль во Флориде при отсутствии водителя в кабине. «Решение Starsky Robotics принесет революцию в логистическую индустрию в ближайшие несколько лет», – считает Дмитрий Гришин. Он отметил, что ее водители могут управлять сразу несколькими грузовиками одновременно, работая при этом меньше часов.

Компания Grishin Robotics была основана в 2012 г. Она одна из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, говорится в сообщении компании. 

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Puma выпустит кроссовки с героями «Союзмультфильма»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Puma выпустит коллекцию спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно "Союзмультфильм" начал сотрудничать с этим знаменитым брендом!» – написала Слащева в Facebook. Она отметила, что Puma, как и «Союзмультфильм», имеет свою большую историю и традиции. «Подобные коллаборации для нас обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», – добавила Слащева.

На кроссовках из новой серии будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов.

Бизнес
Новости

Китайская госкомпания купила 36,2% в потенциальном акционере «Роснефти» CEFC

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC, сообщает Reuters. Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Сделка пока не закрыта.

В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Reuters писало, что его подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.

Финансы
Новости

Стоимость биткойна опускалась ниже $9000

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В пятницу, 9 марта, стоимость биткойна опускалась ниже $9000. По данным биржи Coinmarketcap, минимальная отметка, до которой опускался биткойн, составила $8858,27.

По данным на 18.03 мск, биткойн на Coinmarketcap стоил $9187,71. За сутки он подешевел на 7,3%. Капитализация составляла более $155,35 млрд. На Coindesk стоимость биткойна составляла $9141,06. 

6 февраля биткойн опускался ниже $6000. Максимального значения он достиг в декабре 2017 г., когда его стоимость составляла более $20 000.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

Путин прокомментировал обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Люди, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы президента, могли быть американцами или работать на американские компании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

«Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Путин журналистке NBC.

Он также отметил, что эти люди могли быть и американцами, «которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы».

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента в 2016 г. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера». 

Стиль жизни
Новости

В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В южнокорейском Пхенчхане открылись Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. На них будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта, примут участие 567 спортсменов из 48 стран.

На Паралимпиаде-2018 выступят 33 российских спортсмена. Они выступят под нейтральным флагом, потому что Паралимпийский комитет России дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

Международный паралимпийский комитет отстранил Россию от участия в Паралимпиаде в 2016 г. В прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские спортсмены не принимали участия.

Как встретили российских олимпийцев в Москве

Экономика
Новости

Еврокомиссия одобрила новую программу помощи Украине до 1 млрд евро

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Теперь это предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.

«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике». 

Политика
Новости

Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений и не допустить ядерной войны. Об этом он написал в колонке для журнала The Time. Горбачев также заявил о необходимости созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или заседание Совета Безопасности ООН, чтобы повлиять на ситуацию.

Лидерам ядерных держав необходимо напомнить об обязательствах по договору о нераспространении ядерного оружия, написал Горбачев. Конечной целью, по его мнению, должен быть мир без ядерного оружия.

По словам Горбачева, последний раз уровень опасности, подобный сегодняшнему, был зафиксирован в 1953 г. «Как мы должны реагировать на этот новый виток милитаризации? Прежде всего мы не должны сдаваться, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров», – считает он.

К 1985 г., когда Горбачев стал лидером Советского Союза, «сверхдержавы накопили горы оружия», отметил он. «Мы договорились с одним из самых воинственных президентов США – Рональдом Рейганом о радикальном сокращении арсеналов», – написал Горбачев. Сегодня эти достижения находятся под угрозой, усиление обороноспособности двух стран выглядит как подготовка к реальной войне, считает он.

При этом Горбачев отметил, что нельзя возлагать всю ответственность на президентов США и России, потому что «два человека не могут разрушить все препятствия», которые накопились за годы, для этого нужен диалог на всех уровнях. 

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

Лавров назвал правильным шагом договоренность Трампа и Ким Чен Ына о встрече

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном является шагом в правильном направлении, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Встреча должна привести к возобновлению полноформатного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает Лавров. Министр призвал сейчас «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности».

Лавров также поприветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении межкорейского саммита, который может состояться в апреле.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что президент США согласился с предложением лидера КНДР о проведении встречи. Она может состояться до мая. 

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

FT узнала о работе Скрипаля на западные спецслужбы после переезда в Британию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 г., сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Скрипаль предоставлял им информацию о деятельности российских разведчиков. Собеседники газеты предположили, что это могло стать причиной покушения.

Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британские следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Они рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

Полиция предупредила протестующих в Волоколамске о применении физической силы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В пятницу в подмосковном Волоколамске продолжились протесты против полигона ТБО «Ядрово». Около 80 человек собрались у въезда на свалку. Сотрудники полиции предупредили протестующих о возможном применении физической силы. Запись обращения сотрудника правоохранительных органов к местным жителям есть на видео.

«Ваши действия по блокировке проезжей части незаконны. Мы просим покинуть проезжую часть. Если данное распоряжение вы проигнорируете, против вас будет применена физическая сила из-за нарушения федеральных законов», – сказал сотрудник полиции. На момент публикации начались первые задержания, рассказали «Ведомостям» участники акции.

Уже второй день жители Волоколамска и его районов собираются у мусорного полигона ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Согласовать мероприятие жители не пытались – это стихийная акция, утверждают они. Протестующие требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.

8 марта у въезда на полигон «Ядрово» состоялась аналогичная акция. В ней приняли участие несколько десятков человек. Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. Полиция задержала девять человек, сообщил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска.

6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.  

Читать ещё
Preloader more
Фото