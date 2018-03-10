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Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что готов сотрудничать с оппозиционерами, но для этого у них должна быть «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях».

«Я хотел бы сотрудничать с теми людьми – и готов это делать, – которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной», – заявил президент.

Журналистка NBC задала Путину вопрос о том, готов ли он помиловать Алексея Навального, чтобы он стал его оппонентом. «Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает», – сказал Путин, по-прежнему не называя имени Навального. На вопрос, почему же тогда Путин этого не сделал, президент подчеркнул: «Если он этого заслуживает».

У оппозиции «нет программы развития страны», но плюс этих «определенных политических сил», по мнению Путина, в том, что «они вскрывают проблемы». Но для позитивного развития страны этого недостаточно – «это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание», заключил президент.

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