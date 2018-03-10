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Путин похвалил Трампа за последовательное исполнение предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин похвалил американского коллегу Дональда Трампа за то, что он делает все возможное для исполнения своих предвыборных обещаний. «Думаю, что на самом деле это единственно правильный способ подтвердить свое уважение тем людям, которые за него проголосовали», – сказал Путин в интервью каналу NBC News.

Путин отказался оценивать эффективность Трампа как лидера. По словам президента, это должен решать американский народ. При этом Путин отметил, что у Трампа есть ярко выраженные лидерские качества, потому что он берет на себя ответственность при принятии решений, нравятся они кому-то или нет.

На вопрос, считает ли Путин Трампа более яркой личностью, чем он сам, президент ответил: «Может быть». Также Путин добавил, что Трамп быстро учится, несмотря на то что для него это первый президентский срок.

Журналистка NBC отметила, что Трамп всегда положительно отзывается о Путине. Президент России назвал это чисто прагматическим подходом: «Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится».

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