Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО
НАТО наделила Украину статусом страны-аспиранта, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Это очень важно. НАТО признала статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в альянсе», – написала Геращенко в Faceboоk.
Статус страны-аспиранта означает, что государство официально задекларировало свое намерение стать членом НАТО. В сообщении альянса говорится, что сейчас четыре страны находятся в этом статусе – Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.
В декабре 2014 г. депутаты Верховной рады приняли поправки к законам, которые закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 г. вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.