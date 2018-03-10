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Путин прокомментировал возможную конституционную реформу в Китае

Прежде чем критиковать инициативу китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР, нужно вспомнить, что в Китае живет 1,5 млрд человек, и важно, чтобы ситуация в этой стране была стабильной, считает президент России Владимир Путин.

«А как это лучше сделать, это, наверное, виднее самому китайскому народу и китайскому руководству», – сказал Путин. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей. «Теперь он (Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – сказал Трамп.