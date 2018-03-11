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NYT узнала о планах Трампа привлечь юриста Клинтона к работе по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с адвокатом Эмметом Флудом, который защищал бывшего президента Билла Клинтона, когда ему грозил импичмент, пишет газета The New York Times. Флуду предложили присоединиться к команде юристов Белого дома, которые ведут переговоры со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование «российского дела».

По данным издания, Трамп на этой неделе принимал Флуда в Белом доме. Окончательной договоренности между сторонами пока нет, уточняет газета.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру, несмотря на советы юристов отказаться от этого.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокаты Трампа хотят договориться с Мюллером о сделке, по условиям которой президент согласится на беседу в обмен на скорейшее завершение следствия.

Дональд Трамп и его связи с Россией