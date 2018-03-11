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Путин рассказал о «захвате» самолета во время открытия Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал, как перед открытием Олимпийских игр в Сочи ему сообщили о захвате террористами самолета. Это произошло, когда он вместе с руководством Международного олимпийского комитета ехал в автобусе к стадиону «Фишт» на церемонию открытия.

«Где-то на середине пути адъютант передает телефон. Звонил руководитель штаба по обеспечению безопасности Олимпиады. Докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», – рассказал президент в фильме «Путин» журналиста Андрея Кондрашова.

Сигнал SOS передал турецкий Boeing, пилот сообщил, что у одного из пассажиров бомба. Было принято решение поднять авиацию, чтобы контролировать самолет.

Путин поручил действовать «в соответствии с планом, предусмотренным на подобные ситуации», то есть в случае необходимости сбить самолет. Однако информация о бомбе не подтвердилась, выяснилось, что эта была чья-то «пьяная выходка», пояснил президент.

Открытие Олимпийских игр в Рио и Сочи