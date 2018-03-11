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В ресторане в Солсбери обнаружены следы вещества, которым отравился Скрипаль

Следы вещества, которым предположительно отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружены в ресторане Zizzi в Солсбери и пабе Mill, сообщает «Би-би-си". Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности.

Эти рекомендации касаются примерно 500 человек, отмечает телерадиокомпания. Им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день. Сумки и мобильные телефоны необходимо протереть влажными салфетками, которые после этого следует упаковать в пластиковые пакеты и выбросить. Очки и драгоценности рекомендовано вымыть с дезинфицирующим средством.

Местные жители возмущены тем, что эти рекомендации не были обнародованы ранее, отмечает «Би-би-си». Медики в ответ заверили, что риск для населения минимален. Паб и ресторан сейчас закрыты.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они находятся в состоянии комы, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В больницу также попал полицейский, который оказывал пострадавшим первую помощь.

По предварительным данным, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. В день, когда они отравились, они посещали паб Mill и ресторан Zizzi.