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Суд арестовал начальника строительной инспекции Кузбасса по делу о пожаре в ТРЦ

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», который был построен без разрешения на строительство.

В суде следователь рассказал, что Комкова после пожара пыталась скрыться. Она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно. Чиновница опровергла это заявление, рассказав, что уехала в Москву, чтобы показаться врачу после стресса, вызванного трагедией.

«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», – сказал Комкова.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По делу о пожаре ранее были арестованы шесть человек: управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин.

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