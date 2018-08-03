Генпрокуратура сообщила о 19 предотвращенных за полгода терактах

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СМИ узнали о махинациях при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) при строительстве оружейных заводов в Венесуэле возбудило главное управление МВД по Московской области. Обвиняемым по нему проходит 69-летний Николай Масляев, экс-гендиректор входящего в «Ростех» АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя пресс-службы «Ростеха».

По оценке предприятия, ущерб по делу о строительстве патронного завода может превысить 150 млн руб. При этом близкий к менеджменту предприятия собеседник не исключил, что «ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700-800 млн руб.».

Москва обязалась построить под ключ два завода — по лицензионному производству автоматов АК-103 (до 25 000 штук в год) и по производству к ним патронов калибра 7,62 мм. Контракты общей стоимостью на $474 млн были подписаны в 2006 г. после прихода к власти Уго Чавеса акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспортом». Изначально производство планировалось запустить к 2009 г., но сроки уже сдвинулись на 2019 г.

Предполагалось, что «Рособоронэкспорт» получит за сопровождение сделки комиссию в 1-2%, а остальные средства будут распределены между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», претендовавшей на 50% от всей суммы, ОАО «Концерн «Ижмаш» ( «Калашников») и КБАЛ.

Как следует из отчетности КБАЛ, в 2009 г. аванс от CAVIM превышал 1,7 млрд руб. К концу 2012 г. 98% денег по контракту были выплачены, а строительство объекта практически встало. В «Рособоронэкспорте» инициировали проверку Федеральной службы по гособоронзаказу. К весне 2013 г. выяснилось, что «СУ-848» выполнила 50% строительно-монтажных работ, из которых по актам были приняты только 9%. Сметную стоимость невыполненных работ «Рособоронэкспорт» оценил в 6,7 млрд руб., которые надо было завершить за счет российской стороны.

В 2015 г. по итогам проверки ФСБ было возбуждено дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а в феврале 2017 г. Лефортовский суд Москвы признал виновным Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» и приговорил к семи годам лишения свободы. Из венесуэльского подряда он вывел через фирмы-однодневки более 1 млрд руб.

Основные показания следствие получило от бывшего финдиректора «СУ-848» Ирины Помещиковой, согласившейся на сотрудничество. По ее словам, зафиксированным в приговоре, одна из схем вывода денег предполагала участие Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. С ней был заключен, а потом расторгнут договор подряда. После этого на основании писем из епархии «СУ-848» в качестве возврата перечислили средства на счета более 50 фирм. Они не имели отношения к строительству, но были контрагентами Екатеринбургской епархии.

Из дела Попельнюхова в 2015 г. было выделено и дело в отношении КБАЛ. Следствие считает, что средства на строительство патронного завода выводились через заключение договора с фирмой-однодневкой по информационно-консультационному сопровождению. В «Ростехе» пояснили, что по выявленным нарушениям корпорация сотрудничает со следствием.