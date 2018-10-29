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Песков прокомментировал решение суда оштрафовать The New Times на 22 млн рублей

Штраф в 22 млн руб., наложенный на журнал The New Times, соответствует российскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии издания из-за размера штрафа, представитель Кремля сказал, что «это, конечно, скорее плохо, чем хорошо» (цитата по «Интерфаксу»). «Но, с другой стороны, — добавил Песков, — есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством».

Сумма штрафа — «это то решение, которое принято Роскомнадзором», констатировал пресс-секретарь президента, отметив, что «в данном случае все в строгом соответствии с действующим законодательством».

О том, что мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб., стало известно 26 октября. С просьбой наложить штраф в суд обратилась прокуратура Тверского района по итогам проверки запроса, направленного весной 2018 г. депутатом Госдумы от «Справедливой России» Николаем Рыжаком. Он просил проверить информацию, согласно которой журнал получил деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. По закону СМИ должны отчитываться о получении денег из-за рубежа или от иноагентов.

В постановлении суда говорится, что The New Times получил от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. несколькими платежами. В документе есть ссылка на ответ Роскомнадзора, который в июне сообщил прокуратуре, что ООО «Новое время» сведений об иностранном финансировании не предоставляло.

По ст. 13.15.1 КоАП непредоставление или несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании СМИ наказывается штрафом в размере от однократной до двукратной суммы полученных средств.

В материале на сайте журнала его главный издатель Евгения Альбац написала, что у The New Times нет «ни 22 млн руб., ни суммы в десять раз меньшей». Она отметила, что адвокат подаст апелляцию на решение мировой судьи, дальше — в Мосгорсуд и Верховный суд. По ее словам, в ближайшее время журнал вывесит банковский счет, «куда будем просить вас перевести средства на покрытие судебных издержек».

«Правда, есть один нюанс: приговор о 22 230 000 вступит в силу после решения районного суда — дальше у нас будет 60 дней, прежде чем нам заблокируют счета и закроют доступ на сайт. В любом случае мы будем бороться. Шансов немного, но попытаться стоит», — заключила Альбац.