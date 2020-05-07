Трамп наложил вето на резолюцию конгресса о военных действиях против Ирана

Как отмечает издание, резолюция об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану была принята в марте. Однако Белый дом официально получил ее только на этой неделе, задержка была вызвана эпидемией коронавирусной инфекции. В среду, 6 мая Трамп наложил на нее вето. Как пишет издание, в заявлении, объявляющем о вето, Трамп высмеял принятое конгрессом решение. Он называет резолюцию «оскорбительной» и пишет о том, что ее принятие направлено на раскол Республиканской партии. «Резолюция подразумевает, что конституционное право президента на применение военной силы ограничивается защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно», — написал президент. Он добавил, что «Конституция признает, что президент должен быть в состоянии предвидеть следующие шаги наших противников и принять быстрые и решительные меры в ответ».