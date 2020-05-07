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Трамп наложил вето на резолюцию конгресса о военных действиях против Ирана

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, ограничивающую его решения о военных действиях против Ирана. Сенат поставит вопрос о преодолении вето Трампа на голосование в четверг, 7 мая, сообщает Politico.

Как отмечает издание, резолюция об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану была принята в марте. Однако Белый дом официально получил ее только на этой неделе, задержка была вызвана эпидемией коронавирусной инфекции. В среду, 6 мая Трамп наложил на нее вето. Как пишет издание, в заявлении, объявляющем о вето, Трамп высмеял принятое конгрессом решение. Он называет резолюцию «оскорбительной» и пишет о том, что ее принятие направлено на раскол Республиканской партии. «Резолюция подразумевает, что конституционное право президента на применение военной силы ограничивается защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно», — написал президент. Он добавил, что «Конституция признает, что президент должен быть в состоянии предвидеть следующие шаги наших противников и принять быстрые и решительные меры в ответ».

Резолюция, автором которой был сенатор Тим Кейн, направлена в Сенат. Кейн обвинил Трампа в том, что тот своим вето отказался от собственных обещаний свернуть военное присутствие Америки на Ближнем Востоке. Демократ из Вирджинии призвал своих единомышленников голосовать против вето. «Если в Конгрессе нет тщательно согласованного мнения о том, что война необходима, мы не должны посылать наши войска навстречу опасности», — сказал Кейн. Палата представителей проголосовала за резолюцию 11 марта, за нее проголосовали всего шесть республиканцев. Сенат в феврале принял резолюцию при поддержке восьми республиканцев.

В начале января 2020 г. в результате авиаудара в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа. Генерал Сулеймани руководил элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. КСИР внесен США в список иностранных террористических организаций. Иран ответил ракетными ударами по американским военным базам в Ираке. 11 марта в результате ракетного обстрела военного лагеря в Ираке погибли американские и британские военнослужащие. Авиаудар США и Великобритании на следующий день был нанесен по пяти арсеналам вооруженных группировок в Ираке. Напряженность вновь обострилась в середине апреля, когда иранские катера опасно приблизились к кораблям ВМС США и береговой охраны в северной части Персидского залива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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