Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

США призвали Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

Ведомости

Германии следует пересмотреть свое сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток ‒ 2» в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, госпитализированного в конце августа. Об этом заявила на своей странице в Twitter пресс-секретарь государственного департамента США Морган Ортагус.

«Как многие европейские лидеры заявили в последние дни: Германии пора пересмотреть свое партнерство с Россией по «Северному потоку ‒ 2», ‒ написала чиновница. 

«Северный поток ‒ 2» представляет собой газопровод, проложенный из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Его мощность достигает 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство проекта завершено более чем на 90%.

Ортагус написала данное сообщение в ответ на публикацию бывшего премьер-министра Дании Андерса Фог Расмуссена, который написал, что Германии пришло время остановить строительство «Северного потока ‒ 2» в связи с делом Навального, «пока не стало слишком поздно».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода «Северный поток ‒ 2» из-за госпитализации Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкции в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в данный момент нет оснований для санкций в отношении «Северного потока ‒ 2». Чиновник пояснил, что трубопровод в большей степени является коммерческим международным проектом, поэтому говорить о мерах против него нерезонно.

20 августа Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. В клинике, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он впал в кому. Российские врачи не нашли следов отравляющих веществ в анализах основателя ФБК. 22 августа его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Обследовавшие Навального специалисты лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии нашли у него следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Вчера немецкие медики сообщили об улучшении состояния основателя ФБК: он пришел в себя, его отключили от аппарата ИВЛ.

Ранее по теме: Главный токсиколог Омской области исключил отравление Навального «Новичком»

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных