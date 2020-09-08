США призвали Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2» из-за Навального
Германии следует пересмотреть свое сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток ‒ 2» в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, госпитализированного в конце августа. Об этом заявила на своей странице в Twitter пресс-секретарь государственного департамента США Морган Ортагус.
«Как многие европейские лидеры заявили в последние дни: Германии пора пересмотреть свое партнерство с Россией по «Северному потоку ‒ 2», ‒ написала чиновница.
«Северный поток ‒ 2» представляет собой газопровод, проложенный из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Его мощность достигает 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство проекта завершено более чем на 90%.
Ортагус написала данное сообщение в ответ на публикацию бывшего премьер-министра Дании Андерса Фог Расмуссена, который написал, что Германии пришло время остановить строительство «Северного потока ‒ 2» в связи с делом Навального, «пока не стало слишком поздно».
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода «Северный поток ‒ 2» из-за госпитализации Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкции в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в данный момент нет оснований для санкций в отношении «Северного потока ‒ 2». Чиновник пояснил, что трубопровод в большей степени является коммерческим международным проектом, поэтому говорить о мерах против него нерезонно.
20 августа Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. В клинике, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он впал в кому. Российские врачи не нашли следов отравляющих веществ в анализах основателя ФБК. 22 августа его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Обследовавшие Навального специалисты лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии нашли у него следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Вчера немецкие медики сообщили об улучшении состояния основателя ФБК: он пришел в себя, его отключили от аппарата ИВЛ.