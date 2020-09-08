США призвали Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

20 августа Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. В клинике, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он впал в кому. Российские врачи не нашли следов отравляющих веществ в анализах основателя ФБК. 22 августа его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Обследовавшие Навального специалисты лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии нашли у него следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Вчера немецкие медики сообщили об улучшении состояния основателя ФБК: он пришел в себя, его отключили от аппарата ИВЛ.