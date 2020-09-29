Байден выступил против вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе
Администрация президента США Дональда Трампа должна потребовать от Турции не вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Twitter кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
«Поскольку число жертв в Нагорном Карабахе и вокруг него быстро растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Также необходимо потребовать от других стран, таких как Турция, держаться подальше от этого конфликта», — написал Байден.
Вчера, 28 сентября, посольство США в Баку сообщило, что заместитель госсекретаря США Стивен Бигун призвал министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова прекратить боевые действия. В заявлении американской стороны также отмечалось, что участие в эскалации конфликта других сторон бесполезно и может усугубить напряженность в регионе.
Сегодня Турция сообщила о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Перед этим президент страны Реджеп Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение.
Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами региона Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане, однако не признаваемого юридически. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г. Тогда совокупные потери двух сторон составили около сотни военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники. Линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.