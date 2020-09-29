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Байден выступил против вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа должна потребовать от Турции не вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Twitter кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

«Поскольку число жертв в Нагорном Карабахе и вокруг него быстро растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Также необходимо потребовать от других стран, таких как Турция, держаться подальше от этого конфликта», — написал Байден.

Вчера, 28 сентября, посольство США в Баку сообщило, что заместитель госсекретаря США Стивен Бигун призвал министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова прекратить боевые действия. В заявлении американской стороны также отмечалось, что участие в эскалации конфликта других сторон бесполезно и может усугубить напряженность в регионе. 

Сегодня Турция сообщила о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Перед этим президент страны Реджеп Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории. 

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение. 

Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами региона Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане, однако не признаваемого юридически. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г. Тогда совокупные потери двух сторон составили около сотни военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники. Линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных