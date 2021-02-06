Канцлер Австрии призвал не связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»
Вена поддерживает позицию Берлина по строительству газопровода «Северный поток — 2» и считает, что не следует связывать реакцию на действия Москвы в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального с проектом. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Welt am Sonntag.
«Я приветствую тот факт, что правительство Германии поддерживает "Северный поток — 2". Я не верю в то, что необходимо связывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством газопровода», – заявил он.
Курц назвал ошибочным мнение, что газопровод будет отвечать исключительно интересам России. От его реализиации выиграют Германия, Австрия и некоторые другие страны ЕС, считает он. Канцлер также призвал немедленно освободить Навального.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным, однако отметила, что «позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается». Новый председатель правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет в свою очередь поддержал курс правительства страны в отношении проекта.
Последние санкции со стороны США были введены против «Северного потока — 2» 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.