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Канцлер Австрии призвал не связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»

Ведомости

 

Вена поддерживает позицию Берлина по строительству газопровода «Северный поток — 2» и считает, что не следует связывать реакцию на действия Москвы в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального с проектом. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Welt am Sonntag.

«Я приветствую тот факт, что правительство Германии поддерживает "Северный поток — 2". Я не верю в то, что необходимо связывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством газопровода», – заявил он.

Курц назвал ошибочным мнение, что газопровод будет отвечать исключительно интересам России. От его реализиации выиграют Германия, Австрия и некоторые другие страны ЕС, считает он. Канцлер также призвал немедленно освободить Навального.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным, однако отметила, что «позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается». Новый председатель правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет в свою очередь поддержал курс правительства страны в отношении проекта.

Последние санкции со стороны США были введены против «Северного потока — 2» 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: В ОНК сообщили об отсутствии жалоб Навального на условия в СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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