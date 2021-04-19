МИД России ответил на требование Чехии вернуть часть парка в Праге
Публикация стала ответом на призыв городского совета чешской столицы провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, которого было до «вторжения войск Варшавского договора в 1968 г.» В сообщении, опубликованном старостой района «Прага-7» Яном Чижински в Twitter, говорилось, что теперь «оккупация части Стромовки» Россией должна закончиться.
«Если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», — ответили на это в МИДе.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — напомнили в российском ведомстве.
Делить землю парка в Праге начали на фоне дипломатического скандала, который начался, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.
Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком.