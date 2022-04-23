Польша поставила Украине военную технику на $1,6 млрд

Возможности бундесвера поставлять вооружение Украине из своих запасов почти исчерпаны, но власти Германии готовы оплачивать поставки оружия Киеву, говорил также канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, что Шольц планирует увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине.