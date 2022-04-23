Польша поставила Украине военную технику на $1,6 млрд
Польша поставила на Украину вооружения на сумму около $1,6 млрд, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
«Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых. Это более $1,6 млрд», — написал Мюллер. По его словам, это решение «сохраняет украинский, польский и европейский суверенитет».
Накануне президент Франции объявил, что страна передаст Украине 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan. Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.
Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение. Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро.
Возможности бундесвера поставлять вооружение Украине из своих запасов почти исчерпаны, но власти Германии готовы оплачивать поставки оружия Киеву, говорил также канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, что Шольц планирует увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.