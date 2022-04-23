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Польша поставила Украине военную технику на $1,6 млрд

Ведомости

Польша поставила на Украину вооружения на сумму около $1,6 млрд, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых. Это более $1,6 млрд», — написал Мюллер. По его словам, это решение «сохраняет украинский, польский и европейский суверенитет».

Накануне президент Франции объявил, что страна передаст Украине 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan. Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.

Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение. Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. 

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Возможности бундесвера поставлять вооружение Украине из своих запасов почти исчерпаны, но власти Германии готовы оплачивать поставки оружия Киеву, говорил также канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, что Шольц планирует увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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