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Путин увеличил до семи число заместителей главы МВД России

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес изменения в структуру центрального аппарата МВД России, увеличив число заместителей министра с шести до семи. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 1 марта 2011 г. и в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденную этим указом, следующие изменения: слова "шесть заместителей" заменить словами "семь заместителей"», — следует из документа.

Помимо этого глава государства распорядился ввести в территориальных органах внутренних дел еще одну должность заместителя, помимо существующих начальника полиции, зама по следствию и зама по общим вопросам. Это будет заместитель, курирующий работу с личным составом (зам по кадрам), за исключением руководителей территориальных органов по Краснодарскому краю, Московской области, Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце мая Путин отправил в отставку 5 генералов МВД и одного полковника полиции. Пресс-секретарь главы государства заявил, что увольнение генералов связано с кадровой ротацией. 11 мая Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Он проработал на этом посту с апреля 2019 г. 25 мая глава российского государства освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных