Путин увеличил до семи число заместителей главы МВД России

Помимо этого глава государства распорядился ввести в территориальных органах внутренних дел еще одну должность заместителя, помимо существующих начальника полиции, зама по следствию и зама по общим вопросам. Это будет заместитель, курирующий работу с личным составом (зам по кадрам), за исключением руководителей территориальных органов по Краснодарскому краю, Московской области, Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.