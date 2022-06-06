Путин увеличил до семи число заместителей главы МВД России
Президент России Владимир Путин внес изменения в структуру центрального аппарата МВД России, увеличив число заместителей министра с шести до семи. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 1 марта 2011 г. и в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденную этим указом, следующие изменения: слова "шесть заместителей" заменить словами "семь заместителей"», — следует из документа.
Помимо этого глава государства распорядился ввести в территориальных органах внутренних дел еще одну должность заместителя, помимо существующих начальника полиции, зама по следствию и зама по общим вопросам. Это будет заместитель, курирующий работу с личным составом (зам по кадрам), за исключением руководителей территориальных органов по Краснодарскому краю, Московской области, Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В конце мая Путин отправил в отставку 5 генералов МВД и одного полковника полиции. Пресс-секретарь главы государства заявил, что увольнение генералов связано с кадровой ротацией. 11 мая Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Он проработал на этом посту с апреля 2019 г. 25 мая глава российского государства освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.