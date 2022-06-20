Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

«Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе», – сказал Хаваши.