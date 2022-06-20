Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы правительства страны Берталана Хаваши.
«Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе», – сказал Хаваши.
16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.
25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».