Органы госбезопасности Белоруссии перейдут в подчинение президента

Ранее днем Лукашенко на совещании по вопросам госбезопасности заявил, что Украина запустила процесс открытия второго фронта на границе с Белоруссией. «Я уже говорил, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах… Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», – сказал он.