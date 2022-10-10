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Органы госбезопасности Белоруссии перейдут в подчинение президента

Ведомости

Органы государственной безопасности Белоруссии будут подчиняться исключительно президенту страны, сообщается на сайте главы государства. Соответствующие указы подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Документы подписаны с целью «совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности». Изменения вносятся в закон «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь». «Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система», – говорится в сообщении.

Также одним из указов предусмотрена реорганизация государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» в Академию национальной безопасности, этим же документом утверждается новый устав вуза.

«Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 г. принять меры по реализации названных указов», – сообщается на сайте президента.

Ранее днем Лукашенко на совещании по вопросам госбезопасности заявил, что Украина запустила процесс открытия второго фронта на границе с Белоруссией. «Я уже говорил, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах… Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», – сказал он.

Также Лукашенко заявил, что на фоне обострения на западных границах Союзного государства они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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