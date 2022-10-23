Стремоусов заявил о значительных потерях украинских войск на Херсонском направлении
Украинские военнослужащие несут значительные потери в боях на Херсонском направлении. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике», — написал чиновник.
Он добавил, что все атаки ВСУ на линию обороны в Херсонской области были отражены.
22 октября администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября Кирилл Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.