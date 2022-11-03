Эрдоган и Байден проведут встречу на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже Байден заявил, что не видит смысла во встрече с российским президентом. После этого в Кремле и Белом доме неоднократно отрицали планы глав двух государств проводить переговоры на полях саммита G20.