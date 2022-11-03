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Политика

Эрдоган и Байден проведут встречу на саммите G20

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский президент Джо Байден намерены провести встречу на саммите G20. Об этом представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил в интервью телеканалу CNN Turk. 

«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит», — сказал Калын.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России Владимира Путина. 

Однако официально российская сторона еще не анонсировала очное участие президента. 27 октября в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин допустил, что все же приедет на Бали. 

По словам индонезийского посла, посетить саммит G20 также планирует президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня он заявил, что не появится на мероприятии, если на G20 будет присутствовать Путин.

Ранее также поднимался вопрос о переговорах на саммите Путина и Байдена. 6 октября Байден допустил встречу с президентом РФ. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже Байден заявил, что не видит смысла во встрече с российским президентом. После этого в Кремле и Белом доме неоднократно отрицали планы глав двух государств проводить переговоры на полях саммита G20. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных