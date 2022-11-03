Эрдоган и Байден проведут встречу на саммите G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский президент Джо Байден намерены провести встречу на саммите G20. Об этом представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил в интервью телеканалу CNN Turk.
«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит», — сказал Калын.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России Владимира Путина.
Однако официально российская сторона еще не анонсировала очное участие президента. 27 октября в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин допустил, что все же приедет на Бали.
По словам индонезийского посла, посетить саммит G20 также планирует президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня он заявил, что не появится на мероприятии, если на G20 будет присутствовать Путин.
Ранее также поднимался вопрос о переговорах на саммите Путина и Байдена. 6 октября Байден допустил встречу с президентом РФ. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже Байден заявил, что не видит смысла во встрече с российским президентом. После этого в Кремле и Белом доме неоднократно отрицали планы глав двух государств проводить переговоры на полях саммита G20.
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