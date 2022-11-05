Иранские военные успешно провели тестовый запуск ракеты-носителя «Каэм-100»
Иранские военные 5 ноября провели тестовый запуск суборбитальной ракеты-носителя Qaem-100 («Каэм-100») с твердотопливным двигателем, сообщает агентство Fars.
По информации агентства, «Каэм-100» может выводить на орбиту спутники массой до 80 кг и на расстоянии в 500 км от поверхности Земли. Запуск ракеты, осуществленный представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прошел успешно.
Агентство сообщает, что в ближайшее время Иран планирует вывести на орбиту спутник «Нахид» с помощью «Каэм-100».
В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что страна планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур.
9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов.
Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.