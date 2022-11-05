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Иранские военные успешно провели тестовый запуск ракеты-носителя «Каэм-100»

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Иранские военные 5 ноября провели тестовый запуск суборбитальной ракеты-носителя Qaem-100 («Каэм-100») с твердотопливным двигателем, сообщает агентство Fars.

По информации агентства, «Каэм-100» может выводить на орбиту спутники массой до 80 кг и на расстоянии в 500 км от поверхности Земли. Запуск ракеты, осуществленный представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прошел успешно.

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Агентство сообщает, что в ближайшее время Иран планирует вывести на орбиту спутник «Нахид» с помощью «Каэм-100».

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что страна планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур.

9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов.

Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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