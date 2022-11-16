Президент Литвы призвал установить ПВО на всем восточном фланге НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал установку систем противовоздушной обороны (ПВО) на польской-украинской границе, а также на всем восточном фланге НАТО.
«Инцидент в Польше со всей актуальностью ставит на повестку дня скорейшую реализацию принципа, утвержденного в декларации саммита НАТО в Мадриде, о создании системы ПВО на восточном фланге альянса», — сказал Науседа (цитата по ТАСС).
По словам литовского лидера, он говорил с президентом Польши Анджеем Дудой о произошедшем. Науседа подчеркнул, что Литва поддержит установку систем ПВО на границе Польши с Украиной.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева.
В то же время Пентагон не смог подтвердить, действительно ли на территорию Польши упали российские снаряды. В минобороны США отметили, что у них нет таких данных. В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила удары вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию».
Позже Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что упавшая в Польше ракета принадлежит Киеву, украинские военные якобы пытались сбить российскую ракету.
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