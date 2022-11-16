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Президент Литвы призвал установить ПВО на всем восточном фланге НАТО

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал установку систем противовоздушной обороны (ПВО) на польской-украинской границе, а также на всем восточном фланге НАТО. 

«Инцидент в Польше со всей актуальностью ставит на повестку дня скорейшую реализацию принципа, утвержденного в декларации саммита НАТО в Мадриде, о создании системы ПВО на восточном фланге альянса», — сказал Науседа (цитата по ТАСС). 

По словам литовского лидера, он говорил с президентом Польши Анджеем Дудой о произошедшем. Науседа подчеркнул, что Литва поддержит установку систем ПВО на границе Польши с Украиной.

15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева. 

В то же время Пентагон не смог подтвердить, действительно ли на территорию Польши упали российские снаряды. В минобороны США отметили, что у них нет таких данных. В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила удары вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию». 

Позже Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что упавшая в Польше ракета принадлежит Киеву, украинские военные якобы пытались сбить российскую ракету.

Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что траектория ракеты говорит о «малой вероятности» причастности России к инциденту. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что верит заявлению России и считает, что страна не имеет отношения к случившемуся.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных