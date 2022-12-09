Путин в шутку призвал верить только ему

Журналисты напомнили Путину его слова о решающихся проблемах в российской армии, связанных с обеспечением военных. В то же время, отметили они, военкорам и волонтерам продолжают поступать сообщения от бойцов о нехватке обмундирования и медицинского оснащения. Журналистка поинтересовалась, кому можно верить в такой ситуации: сводкам Минобороны или военнослужащим.