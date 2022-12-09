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Путин в шутку призвал верить только ему

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в шутку посоветовал не верить никому, кроме него. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Журналисты напомнили Путину его слова о решающихся проблемах в российской армии, связанных с обеспечением военных. В то же время, отметили они, военкорам и волонтерам продолжают поступать сообщения от бойцов о нехватке обмундирования и медицинского оснащения. Журналистка поинтересовалась, кому можно верить в такой ситуации: сводкам Минобороны или военнослужащим. 

«Верить никому нельзя, только мне можно», — иронично ответил Путин. 

Российский лидер добавил, что работа российского военного ведомства «достаточно прозрачна». По его словам, в ежедневных сводках министерства информация представлена объективно. 

В конце ноября в ходе встречи с матерями военнослужащих Путин также заявлял, что в интернете ничему нельзя верить. По его словам, сегодня в сети распространяется большое количество фейков, а информация является «оружием».

Накануне, 8 декабря, российский президент отметил, что фейки и информационные вбросы не должны препятствовать выполнению долга российских военных в ходе спецоперации. «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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