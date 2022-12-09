Путин в шутку призвал верить только ему
Президент РФ Владимир Путин в шутку посоветовал не верить никому, кроме него. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Журналисты напомнили Путину его слова о решающихся проблемах в российской армии, связанных с обеспечением военных. В то же время, отметили они, военкорам и волонтерам продолжают поступать сообщения от бойцов о нехватке обмундирования и медицинского оснащения. Журналистка поинтересовалась, кому можно верить в такой ситуации: сводкам Минобороны или военнослужащим.
«Верить никому нельзя, только мне можно», — иронично ответил Путин.
Российский лидер добавил, что работа российского военного ведомства «достаточно прозрачна». По его словам, в ежедневных сводках министерства информация представлена объективно.
В конце ноября в ходе встречи с матерями военнослужащих Путин также заявлял, что в интернете ничему нельзя верить. По его словам, сегодня в сети распространяется большое количество фейков, а информация является «оружием».
Накануне, 8 декабря, российский президент отметил, что фейки и информационные вбросы не должны препятствовать выполнению долга российских военных в ходе спецоперации. «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — подчеркнул Путин.