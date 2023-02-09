Зеленский: Макрон изменился после своей просьбы «не унижать» Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию с тех пор, как в июне 2022 г. просил «не унижать» Россию, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro и Der Spiegel.
«Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», – приводит его слова France 24.
Зеленский подчеркнул, что именно французский президент «проложил путь» к поставкам танков Киеву, а также поддержал членство Украины в Евросоюзе.
Ранее в начале июня 2022 г. Макрон в интервью газете Ouest France призвал не унижать Россию, поскольку будет необходимо найти выход из кризиса с помощью дипломатии после того, как боевые действия завершатся.
4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр рассказала, что Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе Зеленского. Россия, по ее мнению, не желает начать «содержательные переговоры», однако Франция хочет сохранить открытым канал коммуникации. Важен и тот факт, что Париж старается «продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами».
После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств.
В начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. В Кремле также отмечали, что пока не видят перспектив дипломатического разрешения конфликта. 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов России и США также нет планов проводить переговоры.