Зеленский: Макрон изменился после своей просьбы «не унижать» Россию

В начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. В Кремле также отмечали, что пока не видят перспектив дипломатического разрешения конфликта. 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов России и США также нет планов проводить переговоры.