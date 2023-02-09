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Зеленский: Макрон изменился после своей просьбы «не унижать» Россию

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию с тех пор, как в июне 2022 г. просил «не унижать» Россию, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro и Der Spiegel.

«Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», – приводит его слова France 24.

Зеленский подчеркнул, что именно французский президент «проложил путь» к поставкам танков Киеву, а также поддержал членство Украины в Евросоюзе.

Ранее в начале июня 2022 г. Макрон в интервью газете Ouest France призвал не унижать Россию, поскольку будет необходимо найти выход из кризиса с помощью дипломатии после того, как боевые действия завершатся.

4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр рассказала, что Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе Зеленского. Россия, по ее мнению, не желает начать «содержательные переговоры», однако Франция хочет сохранить открытым канал коммуникации. Важен и тот факт, что Париж старается «продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами».

После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств.

В начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. В Кремле также отмечали, что пока не видят перспектив дипломатического разрешения конфликта. 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов России и США также нет планов проводить переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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