Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»Произошедшие события не повлияли на ход спецоперации на Украине
Попытка вооруженного переворота в России оказалась безуспешной благодаря верности личного состава Вооруженных сил присяге. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», – сказал он.
Министр обороны также поблагодарил личный состав ВС России за добросовестную службу. Это первый комментарий Шойгу после попытки вооруженного переворота в России.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В течение дня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, Пригожин также анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В частности, согласно договоренностям, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа), должно быть прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело, объяснив свое решение тем, что участники вооруженного мятежа прекратили противоправные действия.
Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Происходящее президент назвал «отступничеством от своего народа», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Путин напомнил о событиях 1917 г. и подчеркнул, что не допустит повторения трагедии гражданской войны. Российский лидер подчеркнул, что действия против организаторов военного мятежа будут жесткими, они понесут «неминуемое наказание».
Вечером 26 июня Путин выступил с еще одним обращением по итогам военного мятежа, в ходе которого он поблагодарил граждан России за «выдержку, сплоченность и патриотизм». Путин также сказал, что бойцы и командиры группы «Вагнер» смогут заключить контракты с Вооруженными силами или другими спецслужбами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию. Глава государства подчеркнул, что бойцы ЧВК – «это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству», что они и доказали своим участием в спецоперации.
На следующий день Путин, выступая на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, которые обеспечивали порядок во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», заявил, что военнослужащие «фактически остановили гражданскую войну». Глава государства отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов.
Путин также почтил минутой молчания память погибших летчиков, которые противостояли ЧВК «Вагнер». «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал он, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших и их фамилии Путин не назвал. Позже во время встречи с военными президент пообещал, что семьям погибших военнослужащих окажут поддержку. Позже стало известно, что 24 июня при исполнении воинского долга погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области. Имена и точное число погибших из Ивановской области также не уточнялись.