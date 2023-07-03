Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Путин также почтил минутой молчания память погибших летчиков, которые противостояли ЧВК «Вагнер». «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал он, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших и их фамилии Путин не назвал. Позже во время встречи с военными президент пообещал, что семьям погибших военнослужащих окажут поддержку. Позже стало известно, что 24 июня при исполнении воинского долга погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области. Имена и точное число погибших из Ивановской области также не уточнялись.