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Политика

Захарова связала слова Борреля об экономике России с завистью и беспомощностью

Ведомости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» из-за зависти и беспомощности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в интервью El Pais европейский чиновник заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является лишь Китай, а Россия больше «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».

«Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности... ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», – рассказала Захарова в комментарии ТАСС.

Комментируя слова Борреля о ядерном оружии, Захарова отметила, что из всех стран ЕС лишь одна смогла его произвести.

«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», – добавила она.

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Ранее в начале августа Боррель заявил, что Россия, предлагая развивающимся странам зерно по сниженным ценам, делает их зависимыми от своей продукции. По его оценке, такие действия являются «циничной политикой преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия».

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В июне Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ: «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». ЕС запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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