Захарова связала слова Борреля об экономике России с завистью и беспомощностью

В июне Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ: «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». ЕС запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии).