Захарова связала слова Борреля об экономике России с завистью и беспомощностью
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» из-за зависти и беспомощности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в интервью El Pais европейский чиновник заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является лишь Китай, а Россия больше «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
«Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности... ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», – рассказала Захарова в комментарии ТАСС.
Комментируя слова Борреля о ядерном оружии, Захарова отметила, что из всех стран ЕС лишь одна смогла его произвести.
«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», – добавила она.
Ранее в начале августа Боррель заявил, что Россия, предлагая развивающимся странам зерно по сниженным ценам, делает их зависимыми от своей продукции. По его оценке, такие действия являются «циничной политикой преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия».
В июне Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ: «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». ЕС запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии).