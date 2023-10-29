Еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу

29 октября на склады Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа ворвались тысячи людей, они забрали муку и другие товары первой необходимости. Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что поступающей из Египта в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно. По его словам, за неделю в Газу прибыло более 80 грузовиков, а 28 октября колонны не было из-за отключения связи.