Еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу
В Газу через контрольно-пропускной пункт в Рафахе прибыли еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью – продуктами питания и медикаментами – от египетского Красного Полумесяца. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Красный Полумесяц (PRCS).
Количество грузовиков, прибывших в сектор Газа, достигло 94. Ни один из них не перевозил топливо, необходимое для работы больниц, добавили в PRCS.
29 октября на склады Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа ворвались тысячи людей, они забрали муку и другие товары первой необходимости. Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что поступающей из Египта в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно. По его словам, за неделю в Газу прибыло более 80 грузовиков, а 28 октября колонны не было из-за отключения связи.
БАПОР, которое занимается приемом и хранением помощи в секторе Газа, не смогло связаться с различными сторонами для координации прохождения колонны. О частичном возвращении связи в секторе Газа стало известно только 29 октября.