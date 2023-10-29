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Еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу

Ведомости

В Газу через контрольно-пропускной пункт в Рафахе прибыли еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью – продуктами питания и медикаментами – от египетского Красного Полумесяца. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Красный Полумесяц (PRCS).

Количество грузовиков, прибывших в сектор Газа, достигло 94. Ни один из них не перевозил топливо, необходимое для работы больниц, добавили в PRCS.

29 октября на склады Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа ворвались тысячи людей, они забрали муку и другие товары первой необходимости. Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что поступающей из Египта в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно. По его словам, за неделю в Газу прибыло более 80 грузовиков, а 28 октября колонны не было из-за отключения связи.

Ранее по теме: В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 29 сотрудников своего агентства

БАПОР, которое занимается приемом и хранением помощи в секторе Газа, не смогло связаться с различными сторонами для координации прохождения колонны. О частичном возвращении связи в секторе Газа стало известно только 29 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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