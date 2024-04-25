Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS для ударов по России
США, не замечая многочисленные атаки ВСУ, цинично заверяют, что Киев обещал не применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?» – приводит слова дипломата посольство РФ в США.
Антонов отметил, что из-за передачи Киеву ATACMS усиливается угроза безопасности Крыма, новых регионов и ряда городов России. Российские войска уже сбили несколько дальнобойных ракет, так будет и дальше, подчеркнул он. Посол также добавил, что у Вашингтона не выйдет выбраться сухим «из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат».
24 апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.
В тот же день президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам, включая Украину. Киев получит дополнительное финансирование в размере почти $61 млрд. В состав нового пакета военной помощи вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.