Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS для ударов по России

24 апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.