В ЕС оценили решение Украины пересмотреть соблюдение прав человека

Ранее на сайте Совета Европы был опубликован документ, согласно которому власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Речь идет о возможном временном ограничении прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных некоторыми статьями rонституции Украины: в частности, тех, которые гарантируют право на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбора места жительства, право избирать и быть избранными и др.