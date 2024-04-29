В ЕС оценили решение Украины пересмотреть соблюдение прав человека
Евросоюз понимает «сложные условия», в которых оказалась Украина и не считает «злонамеренным шагом» пересмотр этой страной Европейской конвенции о правах человека. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«У нас нет причин считать, что шаги, которые они [Украина] намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной», — сказал Стано (цитата по «РИА Новости»).
Однако представитель Евросоюза добавил, что в целом соблюдение основных прав и свобод играет первостепенную роль для объединения и «имеет отношение и к процессу вступления в ЕС, предоставлению макрофинансовой помощи».
Ранее на сайте Совета Европы был опубликован документ, согласно которому власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Речь идет о возможном временном ограничении прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных некоторыми статьями rонституции Украины: в частности, тех, которые гарантируют право на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбора места жительства, право избирать и быть избранными и др.
В документе также говорится, что в связи с военным положением украинские власти также могут принудительно отчуждать имущество для нужд государства, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, вводить запрет на мирные собрания и митинги.
12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это было 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации. В апреле глава государства подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.